Jardim ataca operação policial e apela à luta pela autonomia

Alberto João Jardim acaba de se pronunciar numa rede social sobre o atual momento político na Madeira.

Em quatro breves notas, o ex-presidente do Governo Regional e do PSD-Madeira ataca a operação mediática e apela à luta pela autonomia.

A reflexão pública de Jardim termina mesmo com um apelo: “Peço cabeça fria e fim à mediocridade”.

A posição assumida esta tarde recorda que “o futuro decisivo para o Povo Madeirense é, cada vez mais, MAIS AUTONOMIA!”

E acrescenta uma recomendação: “Não nos deixemos perturbar com operações policiais tornadas mediáticas, feitas por quem não julga, cujo documento-base vindo a público, até um estagiário de advocacia desmonta”.

Alberto João Jardim condena “operações coincidentes com eleições visando políticos e Empresários que objetivamente personificam cortes com o passado colonialista”.

O antigo líder madeirense diz que se sente confortável com os comentários que faz. “Falo à vontade porque depois de 2015 nunca fui formalmente ouvido pelo PSD/Madeira para qualquer decisão ou orientação de fundo, onde TENHO A HONRA de continuar militante de Base.”

Jardim exorta: “A LUTA PELA AUTONOMIA TEM DE CONTINUAR! Sempre contra os adeptos do colonialismo, internos e externos. É o que está posto em jogo!”, concretiza o ex-presidente do Governo Regional da Madeira antes de concluir com o apelo já referido.