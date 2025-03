O próximo Governo Regional deverá incluir Jaime Filipe Ramos, que tem desempenhado funções de líder do Grupo Parlamentar do PSD Madeira nos últimos tempos.

Miguel Albuquerque reconheceu isso mesmo ao canal televisivo Now, há instantes, durante uma entrevista realizada na Quinta Vigia, mas não acrescentou mais nenhum pormenor sobre a constituição do Executivo, reservando todas as novidades sobre esta matéria para depois da audiência com Ireneu Barreto, que está marcada para sexta-feira.

Ao JM, todavia, já apontam que Jaime Filipe Ramos é o provável sucessor de Rogério Gouveia nas Finanças, se bem que as novidades, para além da inclusão de José Manuel Rodrigues, não se fiquem por aqui.

Recorde-se que, tal como anunciou Albuquerque na entrevista de lançamento para o ato eleitoral de domingo, o líder costuma mudar substancialmente o elenco governativo, situação que voltará a se repetir à entrada para um novo ciclo governativo.

Ainda em declarações à Now, o líder do Governo esclareceu que as presenças na Quinta Vigia de Cristina Pedra, autarca do Funchal, e do governante Eduardo Jesus, não estiveram relacionados com a construção do futuro Executivo.