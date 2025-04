A perfumista italiana Mariaceleste Lombardo vai estar na Madeira de 3 a 7 de maio para trabalhar com a Água da Madeira na criação de duas novas fragrâncias, inspiradas na flora endémica da ilha. Durante a sua estadia, Mariaceleste Lombardo e Myriam Wattiez, proprietária da marca, irão explorar paisagens como a floresta Laurissilva e os jardins costeiros, procurando captar o perfil aromático único da Madeira.

A colaboração, segundo uma nota de imprensa da Água da Madeira, reforça o compromisso da marca em “interpretar a alma da Ilha da Madeira” através dos seus perfumes.

Natural da Sicília, Mariaceleste Lombardo cresceu “entre flores de laranjeira e jasmins, rodeada por vinhas, prados floridos e pomares ao sol”. Licenciada em Química Cosmética pela Universidade de Siena e detentora de um diploma internacional em Criação de Perfumes e Avaliação Sensorial obtido no Grasse Institute of Perfumery, considera que “colocar perfume é comunicar” e que “o que será a nossa aura olfativa deve ser escolhido com consciência, porque anuncia-nos aos outros e deixa uma memória viva de nós”.

Para Mariaceleste Lombardo, “a harmonia de uma composição depende do equilíbrio entre os ingredientes ou da sua intensidade e profundidade olfativa, num equilíbrio extremamente frágil que deve ser apoiado e perseguido com paciência e dedicação”.