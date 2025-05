O Departamento de Investigação das Irmãs Hospitaleiras Sagrada Família Funchal – Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família (CRPSF), irá realizar uma tertúlia subordinada ao tema ‘Saúde Mental na Adolescência: Desafios Atuais na RAM’ a decorrer no dia 22 de maio, a partir das 17h00 no Centro Comercial Plaza Madeira, com entrada livre.

Com este evento pretende-se “criar um espaço de partilha e reflexão, onde se reúnem profissionais de saúde e educadores para debater as oportunidades e riscos do mundo atual, o impacto dos mesmos na educação, na saúde mental e no desenvolvimento dos adolescentes”, disse a psicóloga Simone Telo, membro do Departamento de Investigação do CRPSF.

Esta tertúlia surge no âmbito das comemorações do 75º aniversário das Irmãs Hospitaleiras Sagrada Família Funchal e assinala também o Dia Nacional do Cientista.