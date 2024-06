Após a cerimónia comemorativa do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades, o Representante da República para a Madeira mostrou-se satisfeito com o sucesso do voto em mobilidade nas eleições europeias de domingo, apesar de a abstenção ter-se mantido elevada.

Ireneu Barreto afirmou, aos jornalistas, que espera ver o voto em mobilidade “consagrado” em futuros atos eleitorais, reconhecendo que nas eleições autárquicas o modelo não será ainda viável. “O voto em mobilidade não pode servir, por exemplo, para as autárquicas, mas pode servir para as legislativas, que espero que só aconteçam dentro de quatro anos. Há tempo para nos mobilizarmos nesse sentido”, afirmou.

“A mobilidade é um elemento fundamental para aprofundarmos a democracia”, sublinhou o responsável que, a respeito da abstenção, deu nota que foi inferior as eleições europeias de 2019. “Isso é algo positivo que temos de valorizar”, frisou, atribuindo o mérito dessa diminuição ao modelo de voto em que os cidadãos podiam votar em qualquer parte do país, como o que se verificou no Algarve em que muitos portugueses de férias não deixaram de exercer o seu dever. Naquele distrito, foi registado um aumento de 50 mil votantes em comparação a 2019.

A seu ver, o voto em mobilidade deve ser seguido em futuros atos eleitorais, lembrando que “o direito ao voto foi conquistado duramente” e plenamente consagrado com a revolução de Abril. Quer que o voto em mobilidade seja uma realidade junto das comunidades emigrantes, apesar de reconhecer que esse anseio é “mais difícil”.