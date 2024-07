O representante da República para RAM, Ireneu Barreto, veio manifestar publicamente o seu pesar pelo falecimento da Professora Joana Coelho.

Em comunicado, Ireneu Barreto recorda “uma das personalidades mais conhecidas e respeitadas no Porto Santo ao longo das últimas décadas”, que “desempenhou numerosas funções públicas desde abril de 1974, quando foi nomeada para ocupar o lugar de vereadora na Câmara Municipal do Porto Santo.”

Ao longo da sua atividade pública, desempenhou também funções de Presidente da Assembleia Municipal, de Presidente da Casa do Povo, e, entre 1992 e 1996, exerceu o seu mandato como deputada na Assembleia Legislativa Regional, onde teve um papel fundamental na dinamização e aprovação de iniciativa legislativas em benefício da sua ilha natal, com particular destaque para o processo de elevação da Vila Baleira a Cidade do Porto Santo, que viria a concretizar-se em 1996.O seu enorme prestígio na comunidade portossantense ficou a dever-se –para além do exercício de funções públicas – à competência demonstrada no exercício da profissão docente, que atravessou várias gerações de alunos e lhe granjeou o apreço e o respeito generalizado da população.

O representante refere que “pelo sentido de dever cívico que sempre caraterizou a sua atividade pública”, a par com elevadas qualidades de pedagoga, foi condecorada pelo Presidente da República, em 2015, com ao Grau de Comendador da Ordem da Instrução Pública.

“À família da Professora Joana Coelho o Representante da República apresenta sentidas condolências.”