O representante da República Ireneu Barreto, recebeu hoje no Palácio de São Lourenço, em audiência de apresentação de cumprimentos, o recém-nomeado Comandante Operacional da Madeira, Major-General Lopes da Silva.

“O novo Comandante Operacional apresenta uma vasta experiência, com variadas e relevantes missões ao serviço do Exército Português, quer ao nível do Gabinete do Chefe de Estado Maior do Exército, quer a nível internacional, tendo desempenhado funções em Bruxelas e na Missão Internacional na República Centro Africana, mantendo sempre uma ligação ao ensino universitário militar”, refere nota enviada às redações.

No decurso deste encontro, o representante da República manifestou o seu reconhecimento pelo “importante papel” que as Forças Armadas vêm desempenhando na Região Autónoma ao longo dos anos, salientando, em especial, o “grande investimento” que o Comando Operacional tem vindo a fazer recentemente nos meios logísticos ao serviço da comunidade, com destaque para os equipamentos de telecomunicações e veículos aéreos não tripulados, e desejou ao novo Comandante Operacional as maiores felicidades no desempenho da Missão que lhe foi atribuída.