São três as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), que amanhã irão receber novas viaturas.

O evento terá lugar no Centro Cultural John dos Passos, pelas 10h00, e contará com a presença do presidente demissionário do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

“A entrega decorre na sequência das propostas vencedoras da segunda edição do Orçamento Participativo da Região Autónoma da Madeira.

São abrangidas a Fundação João Pereira, a ADBrava e a “Crescer Sem Riscos”. São quatro carrinhas (duas a gerir pela primeira IPPS, uma terceira pela ADBRAVA e a quarta pela instituição de São Vicente)”, transmite o gabinete de comunicação da presidência em nota ao JM.

Frisar, por último, que este investimento ronda os 171.861,09 euros.