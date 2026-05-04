IPMA prevê chuva forte e trovoada na Madeira com aviso laranja

Depressão a oeste da Madeira traz chuva persistente, trovoada e vento. Aviso laranja vigora na manhã de quinta-feira.

A Madeira encontra-se sob a influência de uma massa de ar quente e húmido, transportada pela circulação de uma depressão localizada a oeste do arquipélago, que já afetou a região ao longo do dia de ontem, sobretudo a partir da tarde.

Segundo Ricardo Tavares, delegado do IPMA na Madeira, em declarações à rádio JM/FM 88.8, esta situação provocou a formação de nuvens baixas, redução da visibilidade e ocorrência de precipitação fraca, condições que se deverão manter durante a manhã e início da tarde de hoje. A partir do final da tarde, são condições de instabilidade, com possibilidade de trovoada e um aumento da intensidade da precipitação. Para quinta-feira, a previsão aponta para chuva por vezes forte e persistente, acompanhada de trovoada ao longo de todo o dia.

Ainda assim, o período mais crítico deverá ocorrer durante a manhã, altura para a qual foi emitido um aviso laranja devido à previsão de maiores quantidades de precipitação acumulada. Ao longo do restante dia, mantêm-se condições para ocorrência de aguaceiros localmente intensos e persistentes.

Relativamente à operação aeroportuária na zona de Santa Cruz, onde se localiza o Aeroporto da Madeira, Ricardo Tavares admite possíveis constrangimentos nos próximos dias. A combinação de precipitação intensa, nuvens baixas e redução de visibilidade poderá afetar as operações hoje e amanhã, enquanto o aumento do vento, a partir de dia 8, poderá também causar perturbações pontuais.