A Câmara Municipal do Funchal informa que, devido a intervenções na rede de água potável, será necessário interromper o fornecimento de água nesta segunda-feira, dia 14 de julho, a partir das 21h00, com uma duração prevista de seis horas.

A interrupção afetará os seguintes arruamentos: Caminho dos Saltos; Estrada Comandante Camacho de Freitas; Impasse 1 da Estrada dos Marmeleiros; Estrada dos Marmeleiros; Estrada do Livramento; Rua das Lajes; Travessa das Lajes; Vereda do Pinheiro; Rua Cidade de Santos; Beco da Penha de França; Azinhaga da Penha de França; Travessa da Penha de França; Beco da Fonte; Entrada 8 do Beco da Fonte; Entrada 6 do Beco da Fonte; Rua Álvaro Justino de Matos; Ladeira do Imaculado Coração de Maria; Vereda da Cidade de Santos; Travessa dos Santos; Rua da Levada de Santa Luzia; Rua Eng. Luís Peter Clode; Rua da Carne Azeda; Rua da Torrinha; Caminho do Comboio; Rua da Consolação; Travessa do Velosa; Caminho do Monte; Travessa do Damião; Rua Cónego Urbino José Lobo de Matos; Travessa do Vale Formoso; Beco da Carne Azeda; Entrada 8-A da Rua das Lajes; Rua do Til; Bairro do Til; Beco do Lavadouro; Rua Arcebispo Dom Aires; Beco do Forno; Beco do Sardinha; Estrada Dr. João Abel de Freitas; Beco dos Viveiros.

As Águas do Funchal garantem que “farão todos os possíveis para minimizar os inconvenientes causados por esta intervenção”.