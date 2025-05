A Câmara Municipal do Funchal informa que para efetuar trabalhos de reparação na rede de água da estrada do aeroporto, amanhã, quinta-feira e durante um período de duas horas, entre as 09h00 e as 11h00, se torna necessário interromper o abastecimento de água.

Os arruamentos afetados pela interrupção de abastecimento de água para intervenção são: PVC 110; Estrada do Aeroporto 24 a 46; Rua do Serrado; Travessa do Ribeiro Seco de Cima; Vereda do Miradouro das Neves; Rua Gabriel de Jesus Pereira; Vereda do Serrado; Caminho das Neves; Entrada 48 do Caminho das Neves; PVC 200; Estrada da Camacha; Caminho da Bica de Pau; Rua Conde Carvalhal; Caminho Velho da Igreja (São Gonçalo); Beco do Ribeiro Seco; Travessa do Vale Paraíso; Travessa do Ribeiro Seco de Cima; Rampa do Serrado; Travessa do Serrado; Caminho do Ribeiro Seco; 1ª Vereda do Serrado; Caminho das Neves; Impasse da Fonte das Neves; Rua da Montanha; Impasse da Montanha, Rua do Lazareto; Rua do Pico de São Gonçalo; Rua Vista do Lazareto.

“As Águas do Funchal farão o possível para minimizar os inconvenientes provocados por esta intervenção e procederão à comunicação pessoal e no local aos consumidores mais sensíveis”, garante nota enviada às redações.