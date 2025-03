A Câmara Municipal do Funchal, no âmbito da empreitada municipal “Recarga betuminosa de vários arruamentos por freguesias do Concelho”, a realizar pela JAP, torna-se necessário interromper a circulação rodoviária na Estrada da Corujeira, no segmento entre o Caminho da Levada dos Tornos (junto ao Reforço) e a Estrada Regional 103 (zona do Tanque), a partir do dia 17.03.2025 (segunda), até ao dia 21.03.2025 (sexta), entre as 08h00 e as 17h00.

Como alternativa os condutores podem optar por circular pela Estrada dos Marmeleiros e Estrada Regional 103.

Os transportes públicos circulam pela E.R. 103 até o Largo da Fonte ou sobem até o Caminho das Tílias e viram para a Estrada da Corujeira, em direção ao Reforço onde efetuam términus.

Fora deste horário nos dias úteis mantém-se a normal circulação do transporte público.

Outras informações

A CMF alerta que é expressamente proibido o estacionamento de veículos na área de intervenção e envolvência imediata;

O acesso e saída das residências, garagens e parques de estacionamento, será realizado em conformidade com o desenvolvimento da obra.

Os horários de funcionamento e percursos alternativos deverão ser consultados no website https://siga.madeira.gov.pt/.

Para mais informações acerca de alterações rodoviárias consulte a plataforma municipal https://infomobilidade.funchal.pt/.