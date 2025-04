A Região Madeira da Ordem dos Engenheiros (RMOE) recebe no próximo dia 28 de abril, pelas 18h45, um evento dedicado ao impacto da Inteligência Artificial no desenvolvimento de aplicações web, promovido pelo Google Developers Group (GDG) Madeira em parceria com a RMOE.

A iniciativa conta com a participação de especialistas de renome na área da tecnologia, entre os quais Fellyph Cintra, Google Developer Expert, e Victor Pugliese, investigador no Instituto Superior Técnico, em Lisboa. Os convidados irão conduzir sessões práticas e apresentações focadas nas mais recentes ferramentas de IA desenvolvidas pela Google.

Estará em destaque o modelo Gemini, o Google AI Studio e o Agent Development Kit (ADK), soluções que têm vindo a revolucionar a forma como são criadas aplicações e conteúdos digitais. O evento visa oferecer uma abordagem prática e acessível a estas tecnologias, permitindo aos participantes explorar as suas potencialidades na construção de agentes inteligentes e na automação de processos complexos.

A entrada é gratuita, mas requer inscrição prévia através do link: https://gdg.community.dev/e/m5jvk4/.