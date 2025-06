O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM (IFCN, IP-RAM) anunciou hoje que foram reaberturos, parcialmente, dois percursos pedestres na Madeira, numa decisão tomada após uma avaliação técnica às condições de segurança.

De acordo com um comunicado de imprensa do IFCN, “o PR 2 Vereda do Urzal está agora transitável desde o Lombo do Urzal até ao quilómetro 6.2. Já o PR 17 Caminho do Pináculo e Folhadal pode ser percorrido entre a Encumeada e a Bica da Cana. Apesar da reabertura parcial, o IFCN alerta para o facto de persistirem zonas de risco elevado nos troços ainda interditos”.

“Ultrapassar uma barreira não é apenas um ato de imprudência: é um atentado à própria segurança e à de quem possa vir a prestar socorro. As zonas interditas estão assinaladas com base em critérios técnicos rigorosos. Ignorar a sinalização pode ter consequências legais, pois está previsto na legislação vigente que quem desrespeita as interdições está sujeito a sanções”, afirmou presidente do IFCN, Manuel Filipe, citado na referida nota, reforçando o apelo à responsabilidade dos utilizadores das veredas.

O responsável sublinha ainda que qualquer atividade na natureza comporta riscos, razão pela qual as regras, recomendações e sinalizações devem ser escrupulosamente respeitadas. “A segurança nas nossas veredas depende tanto da qualidade das infraestruturas como do comportamento responsável de quem as utiliza”, destacou.

O IFCN recorda ainda que a monitorização dos trilhos é feita de forma contínua e que qualquer alteração nas condições de segurança será prontamente comunicada ao público.

Para informações atualizadas sobre o estado dos percursos pedestres na Madeira, os interessados podem consultar o portal oficial do IFCN, IP-RAM.