Inscrições para o 26.º concurso ‘Funchal - Cidade Florida’ abrem a 1 de março

É já no dia 1 de março que abrem as incrições para o concurso ‘Funchal - Cidade Florida 2025”, mantendo-se abertas até ao dia 31 do mesmo mês.

As inscrições para a 26.ª edição da iniciativa poderão ser feitas online no site da Câmara Municipal do Funchal ou presencialmente na Quinta do Poço da Câmara, na Estrada dos Marmeleiros, em frente à Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria.