Horas depois da aprovação da moção de censura que fez cair o XV Governo, os leitores do JM são convidados a dizer que partido podia ter evitado este desfecho.

Apresentamos as quatro opções possíveis, tendo em conta que tanto os votos do CDS, como o do PAN ou da IL não seriam suficientes para outro resultado.

Assim, temos o Chega, que foi o partido proponente e podia ter retirado a moção antes da votação.

O próprio PSD, que podia ter feito alterações no Governo capazes de fazer recuar o Chega.

O PS, que podia ter invocado o interesse maior da Região e desvalorizado o Chega.

Ou o JPP, pelas mesmas razões dos socialistas.

Para votar através do telemóvel, o Leitor deve descer até depois dos artigos de opinião e escolher uma das opções apresentadas. Se optar por votar através do computador, deve fazê-lo no lado direito do seu monitor.