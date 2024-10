A Câmara Municipal do Funchal leva nesta quinta-feira à sua reunião semanal, a proposta de uma nova regulamentação dos horários dos espaços noturnos, sendo que aquela que está em vigor data já de 2015

No documento, são significativas as alterações de horários, consoante a tipologia do negócio e a sua localização no concelho, mas, no limite, para além das discotecas devidamente licenciadas, que permanecerão abertas até às 06h00 da madrugada, nenhum outro estabelecimento vai estar aberto depois das 02h00 e, ainda assim, este é um limite excecional.

As tabelas da proposta podemos ser consultadas na edição desta quarta-feira do JM, mas pode votar neste mesmo endereço.