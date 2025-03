Com as eleições regionais à porta, o JM lança um inquérito aos leitores com o intuito de perceber como avaliam a postura dos partidos durante a campanha.

Nesta sondagem, o Jornal deixa-lhe quatro opções de voto: “bastante informativa”; “podia ser mais clara”; “cheia de promessas exageradas”; “demasiado agressiva”.

Para responder ao inquérito basta deslizar o cursor no site do seu JM e encontrará, no lado direito, as perguntas. Aqui poderá também consultar os resultados obtidos até ao momento.