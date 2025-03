A Iniciativa Liberal (IL) reuniu-se hoje com a Associação Nacional de Professores - Secção da Madeira, em antecipação às eleições regionais que se realizam no próximo domingo, dia 23 de março.

O encontro teve lugar na sede da ANP e teve como principal objetivo ouvir as preocupações da associação, bem como reforçar o compromisso da IL com o sistema de educação na região.

No final do encontro, Gonçalo Maia Camelo, candidato da Iniciativa Liberal nas próximas eleições, destacou a importância de “valorizar o papel dos professores e de promover a atividade docente como uma profissão mais atrativa, capaz de captar mais pessoas para a profissão e garantir a qualidade do ensino, no futuro.”

Durante a reunião, os membros da Associação Nacional de Professores expuseram as suas principais inquietações, com a IL a assegurar que, se for eleita, tomará medidas para apoiar e melhorar as condições de trabalho dos professores na Madeira.

Entre as medidas apresentadas pela IL, no seu programa eleitoral, destacam-se o reforço da autonomia financeira, operacional e pedagógica das escolas, com gestão profissionalizada e despartidarizada.

A Iniciativa Liberal defende ainda, entre outras medidas, a desburocratização do trabalho docente, libertando tempo para a preparação de aulas, orientação de alunos e contacto com encarregados de educação.

Para Gonçalo Maia Camelo, esta foi uma “oportunidade para reafirmar o compromisso da Iniciativa Liberal com a educação e com o futuro dos professores, considerando a educação um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento da sociedade e da economia da região.”

Sobre as eleições do próximo domingo o candidato mostrou-se confiante num bom resultado do seu partido. “Ao longo da campanha temos sentido que há uma grande vontade que a Madeira tenha estabilidade e que os madeirenses confiam cada vez mais na responsabilidade da Iniciativa Liberal.”