A Iniciativa Liberal, em comunicado, manifesta “a sua profunda preocupação” com o estado atual de funcionamento da Câmara Municipal de Machico, que diz que “se encontra a operar em regime de serviços mínimos”.

“A prolongada ausência de um vereador com a pasta da Cultura e a visível paralisia de diversas áreas fundamentais da governação autárquica revelam uma Câmara sem liderança, sem rumo estratégico e esvaziada de iniciativa política”, critica, acrescentando que “apesar da evidente descoordenação ao nível do executivo, é graças ao esforço e dedicação dos funcionários municipais que os serviços essenciais têm sido assegurados. São estes profissionais, muitas vezes a trabalhar sem os meios adequados nem orientação, que continuam a garantir o funcionamento da autarquia”.

No entanto, considera que “a falta de liderança efetiva e a incapacidade de definir prioridades têm vindo a agravar-se, prejudicando o desenvolvimento e bem-estar do concelho”.

Para a Iniciativa Liberal a situação torna-se ainda mais preocupante com a confirmação “de que o atual vereador das Finanças não integrará as listas para as próximas eleições, aliada à inevitável saída do presidente da Câmara, impedido de se recandidatar devido à limitação de mandatos”.

Para a Iniciativa Liberal, Machico “merece mais do que uma Câmara a arrastar-se até outubro”, “merece uma liderança efetiva e presente até ao último dia do mandato” e precisa “urgentemente de um novo modelo de governação: transparente, eficiente, exigente e próximo dos cidadãos”.