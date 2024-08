O presidente do Governo Regional desloca-se hoje a locais afetados pelo incêndio que deflagrou há uma semana e já destruiu mais 4.000 hectares de floresta na Madeira, estando prevista uma visita ao Pico do Areeiro, às 17h30.

Na terça-feira à noite, o Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC) indicou que o foco “mais preocupante” era no Curral das Freiras, fogo que entretanto progrediu para o Pico Ruivo e aproximou-se também do Pico do Areeiro.