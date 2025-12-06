Expo Natal: Paula Margarido destaca dinamismo empresarial do Porto Santo

A Expo Natal Porto Santo abriu hoje ao público com a participação de 48 empresas da Região, distribuídas por 80 stands, e permanecerá aberta até ao próximo dia 14.

Este é um evento dinamizado pela Associação de Indústria, Comércio e Turismo do Porto Santo (AICTPS) e conta com o apoio do Governo Regional.

Em representação do presidente do executivo regional, esteve a secretária de Inclusão, Trabalho e Juventude, que destacou o dinamismo empresarial da ilha dourada.

Paula Margarido deixou “um grande abraço a todos os porto-santenses e a todos quantos visitam a ilha nesta quadra, bem como votos de Festas Felizes, com saúde, esperança e confiança no futuro”.

“Ao transformar este Pavilhão Multiusos num verdadeiro mercado de Natal, cheio de luz, cores, sabores e oportunidades de negócio, a AICTPS reafirma o seu firme compromisso com a dinamização económica e com o fortalecimento do nosso comércio local”, declarou, considerando ser “uma honra assistir ao nascimento de uma nova tradição”.

A mostra dá especial destaque a produtos agrícolas sazonais como tangerinas e anonas, celebrando a identidade local, e integra uma área infantil.

A governante percorreu todos os stands, cumprimentando individualmente os expositores, agradecendo a presença de cada um e reconhecendo o dinamismo, a criatividade e o esforço que colocam nos seus projetos e negócios.

Paula Margarido sublinhou o caráter inovador desta iniciativa no contexto do Porto Santo, considerando-a sintomática do dinamismo empresarial da ilha e dos projetos inovadores e diferenciados que ali vão nascendo.

Destacou ainda que a população do Porto Santo “é resiliente e sabe transformar dificuldades em oportunidades”, garantindo que estes projetos “poderão continuar a contar com o apoio do Governo Regional, através do Instituto de Emprego da Madeira, no incentivo ao aparecimento de novas iniciativas empresariais e na criação de novos projetos de negócio”.

“Iniciativas como esta são sempre bem-vindas, principalmente pela capacidade de congregar várias empresas num só espaço, contribuindo para aumentar o seu volume de negócios”, concluiu.