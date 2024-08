No mais recente ponto de situação referente aos fogos, o Serviço Regional de Proteção Civil informa que o incêndio continua ativo no concelho de Santana (na Cordilheira Central Pico Ruivo e Pico do Gado) e na Ponta do Sol nas zonas altas (Lombada).

Segundo o Serviço, no terreno estão mais de uma dezena de meios, o meio aéreo e mais de 125 operacionais, mormente elementos de todos os corpos de bombeiros da Região, Bombeiros dos Açores e Força Especial de Proteção Civil.

Na Ponta do Sol o incêndio mantém-se nas zonas altas longe da área habitacional. A Força Especial da Proteção Civil concentra, no dia de hoje, a sua atividade neste concelho.

No foco entre o Pico Ruivo e o Pico do Gado, a frente ativa está a ramificar-se com pouca intensidade e mantém-se numa zona de difícil acesso. Neste teatro de operações estão destacados mais de uma dezena de homens afetos aos Corpos de Bombeiros de Santana e Santa Cruz. O meio aéreo concentra a sua atividade neste local.

Mais recorda o organismo que, tal como JM noticiou aqui, os aviões Canadair já chegaram ao aeroporto do Porto Santo e nas próximas horas será desencadeada toda a logística inerente ao início da sua atividade no combate aos incêndios na Madeira, com principal foco na Cordilheira Central.