Na manhã do próximo sábado, dia 16 de novembro, pelas 10 horas, decorrerá na Vila da Ponta do Sol, junto ao jardim do parque de estacionamento, a cerimónia de inauguração do Monumento em Honra/Memória dos Combatentes do Concelho da Ponta do Sol.

Esta cerimónia será presidida pelo Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Cabral Barreto e contará com a presença da presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Célia Pessegueiro, do secretário-geral da Direção Central da Liga dos Combatentes, Coronel Faustino Alves Lucas Hilário, do presidente da Direção do Núcleo do Funchal da Liga dos Combatentes, tenente-Coronel Bernardino Laureano, bem como dos representantes das Forças Armadas e das instituições e movimento associativos do concelho, entre outros convidados.

Após a inauguração do monumento aos combatentes da Ponta do Sol seguir-se-á a deposição de Flores na Base do Monumento, as Honras Militares aos Mortos em Campanha, a Invocação Religiosa, pelo tenente capelão Marco Abreu, toques alusivos às cerimónias, seguido de um Madeira de Honra.

“Este monumento, há muito desejado pelo Município da Ponta do Sol, representa o respeito e consideração pelos filhos da terra e é uma merecida homenagem aos homens e mulheres do concelho que, em diferentes cenários de guerra e conflito, representaram o nosso país”, realça a autarquia, num comunicado enviado à redação.