Bom dia!

Aumento das contribuições de estrangeiros para a Segurança Social tem sido exponencial. Em apenas cinco anos as declarações registadas passaram de quase nove para mais de 33 milhões de euros. A subida mostra o crescente número de população imigrante e a sua integração no mercado de trabalho.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca a saúde. Cirurgia robótica chegou a 10 utentes. Médicos explicam vantagens de intervenções com maior precisão e menor invasão. As primeiras ações foram na área da urologia, esófago-gástrica, cardiotorácica e colorretal.

A caminho das eleições, destaque para o Bloco de Esquerda que diz que “Não há habitação, falta saúde e salários são de miséria”.

Conheça ainda um projeto junta reclusos e alunos da Universidade e não perca um roteiro com tudo o que precisa saber sobre artes e entretenimento.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quinta-feira!