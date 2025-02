Imaculado reúne-se com Horários para articulação de transporte no sítio das Lajes

A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria reuniu-se esta quarta-feira com o Conselho de Administração dos Horários do Funchal para articular a implementação do futuro transporte de proximidade que será assegurado pela nova carrinha social da Junta.

O encontro contou com a presença do presidente da Junta, Pedro Araújo, e de representantes do Conselho de Administração da empresa, o presidente Alejandro Gonçalves e a vogal Susana Correia.

Este serviço de proximidade surge como resposta à falta de acesso a transporte público no sítio das Lajes, uma situação causada pela orografia do terreno e pelas dimensões do arruamento, que impedem a circulação de autocarros.

A solução agora em estudo e cuja implementação começará em breve visa garantir que os moradores das Lajes possam deslocar-se com maior facilidade até uma das paragens das carreiras 20, 21, 22 e 26 dos Horários do Funchal.

Após um primeiro contacto com o Instituto de Mobilidade e Transportes, a Junta de Freguesia pretendeu com esta reunião alinhar os horários deste transporte de proximidade com os serviços regulares dos Horários do Funchal.

Para aferir a melhor forma de funcionamento do serviço, a Junta irá lançar, em breve, um inquérito dirigido aos residentes das Lajes, cujo objetivo é recolher informações sobre horários preferenciais e necessidades específicas, de forma a ajustar o transporte às necessidades.

O modelo de transporte será implementado de forma progressiva e ajustado ao longo do tempo, com base no feedback recebido dos utentes, podendo futuramente ser expandida a outras zonas da freguesia, beneficiando ainda mais residentes.

Com esta iniciativa, a Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria reafirma o seu compromisso de proximidade com a população, garantindo maior acessibilidade e qualidade de vida a todos os moradores.