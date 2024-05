A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, em parceria com a Associação Vamos Lá Madeira, promoveu, na tarde deste sábado, no Jardim de Santa Luzia, um evento dedicado à causa animal, denominado ‘Patudos no Jardim’.

O presidente da Junta, Pedro Araújo, deu o mote para o início do programa, destacando o “empenho do Imaculado em assumir-se como um exemplo no cuidado e proteção aos animais, tratando-os com a dignidade e respeito que merecem”.

Na ocasião, enalteceu “o excelente trabalho desenvolvido pela Associação Vamos Lá Madeira em prol desta causa”, destacando “a ação da Luísa Silveira, nossa moradora, membro da Associação e um exemplo de dedicação em prol dos bem-estar dos animais”.

O evento ‘Patudos no Jardim’ começou pelas 14h30, com uma palestra ministrada pela médica veterinária Cássia Mourão, que abordou a importância da vacinação nos animais, protegendo-os contra doenças infeciosas.

Seguiu-se uma demonstração da equipa cinotécnica da Guarda Nacional Republicana, que apresentou dois dos seus cães, demonstrando algumas das suas vertentes de atuação, em particular busca e salvamento.

Depois de um momento de brincadeira e socialização entre os animais, realizou-se um desfile canino, onde foram eleitos os cães “mais brincalhão, feliz, elegante, carinhoso, educado e até o mais preguiçoso”.

Finalmente, Johana Arguinzones, do Consultório Veterinário Sainvet, abordou alguns cuidados de higiene que promovem a saúde e o bem-estar dos animais de estimação, como cortar as unhas, limpar os ouvidos, aparar os pelos e escovar os dentes, entre outros.