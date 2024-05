O executivo da Junta do Imaculado Coração de Maria, presidido por Pedro Araújo, continua empenhado em dinamizar a bolsa de voluntariado da freguesia, reconhecendo a sua suprema importância e os seus vários benefícios.

Depois de propor a criação de um regulamento de voluntariado, já aprovado pela Assembleia de Freguesia, a Junta procura agora estruturar e sistematizar procedimentos, tendo em vista a boa implementação do projeto.

Foi nesse sentido que o presidente da Junta, Pedro Araújo, visitou, na manhã desta terça-feira, a Casa do Voluntário, onde reuniu com Helena Correia, presidente desta Associação e IPSS cujo objetivo principal é precisamente a promoção do voluntariado na Região.

Em cima da mesa esteve a celebração de um protocolo entre as duas entidades, unidas por este propósito comum, com a Casa do Voluntário a assumir o processo de entrevistas e formação dos voluntários do Imaculado Coração de Maria.

Para além disso, através deste protocolo, todos os voluntários do Imaculado Coração de Maria, incluindo os formadores da Universidade Sénior, poderão beneficiar das parcerias e protocolos estabelecidos pela Casa do Voluntário, incluindo transporte público gratuito.

Recorde-se que a Casa do Voluntário tem precisamente como visão criar um sistema regular de recrutamento e seleção de voluntários, a sua formação e encaminhamento para instituições, ajudando a desenvolver projetos de voluntariado.

A entidade tem crescido muito nos últimos anos graças a projetos como o Voluntariado de Proximidade, o voluntariado juvenil “Voluntários de Palmo e Meio” e um recente projeto na área da redistribuição alimentar através do combate ao desperdício.

No final da visita, Pedro Araújo enalteceu o extraordinário trabalho da Casa do Voluntário e afirmou “acreditar no elevado potencial do voluntariado, na sua capacidade de unir os moradores em prol do bem comum, promovendo a coesão social e o bem estar de todos”.