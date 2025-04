A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria levará à próxima reunião da Assembleia de Freguesia, marcada para esta segunda-feira, dia 21 de abril, às 19h00, a apreciação do projeto de Regulamento da Unidade Local de Proteção Civil (ULPC).

“Este regulamento representa um passo decisivo na construção de uma resposta organizada, descentralizada e próxima, reconhecendo que, muitas vezes, os primeiros a reagir perante uma emergência são os próprios cidadão”, refere a Junta, em comunicado.

A ULPC do Imaculado surge “como uma ferramenta de cidadania ativa e de empoderamento local, que valoriza a prevenção acima da reação, promove redes de entreajuda entre vizinhos e reforça o sentimento de segurança coletiva”.

“Com uma forte componente de envolvimento da população, o projeto prevê programas de formação contínua, ações de sensibilização, simulacros e sessões de esclarecimento, permitindo aos moradores serem agentes ativos na proteção do seu território, do património e das famílias. O regulamento estabelece uma estrutura clara e funcional, com hierarquias e competências bem definidas, articulação com o Serviço Municipal de Proteção Civil do Funchal e um plano de funcionamento que garante trabalho regular em ações de prevenção e resiliência comunitária. Trata-se de um modelo inovador, de baixo custo e alto impacto, baseado na força do voluntariado, sustentado tecnicamente pelo Município, num claro exercício de responsabilidade política e social por parte da Junta, que assume o seu dever de proteger e capacitar a freguesia”, esclarece.