A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria promove, ao longo desta semana, a “Semana da Família”, uma iniciativa que resulta da união entre a autarquia e várias instituições locais, com o objetivo de enaltecer o papel estruturante da família na sociedade.

A abertura da semana teve lugar na Escola da APEL, com uma palestra conduzida por João Correia, antigo responsável regional da Associação de Famílias Numerosas, que abordou de forma sensível e esclarecida os desafios contemporâneos que ameaçam a vivência familiar.

Ontem, o Centro de Dia do CCD São José foi palco de um almoço-convívio que reuniu utentes, colaboradores e convidados, num ambiente marcado pela alegria, pela partilha de afetos e pela valorização das relações humanas que sustentam o verdadeiro espírito familiar da freguesia.

O presidente da Junta, Pedro Araújo, esteve presente, sublinhando a importância do contacto entre gerações e da preservação dos vínculos afetivos no seio da comunidade, destacando ainda o papel essencial das instituições sociais na promoção do bem-estar coletivo.

Após o almoço, a tarde foi enriquecida por uma envolvente sessão de fados que emocionou os presentes, dando continuidade a uma jornada de carinho, cultura e ligação humana, onde ficou evidente que a família, nas suas múltiplas expressões, é o coração da vida comunitária.

A Semana da Família prossegue até sábado com diversas atividades diárias, que incluem judo intergeracional, um dia temático na Escola Bartolomeu Perestrelo, um jantar de confraternização no CD Carvalheiro e até uma bênção dos animais de companhia.