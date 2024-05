A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria assinalou, esta quarta-feira, o Dia Nacional da Energia, através de uma ação de formação subordinada ao tema “Poupar é ganhar: poupe energia”.

A ação foi ministrada por Alexandra Caldeira, técnica da DECO - Associação de Defesa do Consumidor, no Espaço Geração Imaculado, tendo como destinatários os alunos do curso EFA do Imaculado.

Na ocasião, o presidente da Junta, Pedro Araújo, alertou para “a necessidade de adoção de uma matriz energética compatível com os novos desafios climáticos e com a transição energética em curso”.O autarca considerou que é “urgente mitigar os efeitos das alterações climáticas e promover a sustentabilidade ambiental, reduzindo as emissões de carbono através da implementação de mudanças de hábitos de consumo”.

Na ação de formação, Alexandra Caldeira abordou várias estratégias e dicas para otimizar o consumo de energia doméstico, reduzindo o valor da fatura da eletricidade, tendo abordado também o processo de transição para fontes de energia renováveis.

O Dia Nacional da Energia, que se celebra a 29 de maio, visa alertar e sensibilizar os cidadãos, empresas, organismos e entidades do Estado para a necessidade de desenvolverem estratégias sustentáveis de eficiência energética, fomentando uma utilização mais sustentável de recursos.