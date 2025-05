No âmbito das suas propostas para uma ‘Madeira + Jovem’, a Iniciativa Liberal apresenta várias soluções para garantir mais emprego e melhores salários, como forma de contribuir para a captação e retenção dos jovens.

Para João Côrte Fernandes, cabeça de lista da Iniciativa Liberal pela Madeira, “Trabalhar mais não tem chegado. Continuam a faltar salários que permitam sair de casa dos pais, poupar, ou simplesmente viver com dignidade. Há jovens que querem ficar na Madeira, mas sentem que têm de sair para ter oportunidades.”

Para mudar este panorama, a Iniciativa Liberal propõe um mercado laboral com mais liberdade para trabalhar, mais autonomia para negociar e mais incentivos para quem cria emprego, seja no sector público, privado ou por conta própria.

As propostas concretas passam por incentivos fiscais e contributivos ao trabalho remoto a partir de regiões ultraperiféricas, mais liberdade negocial entre empregadores e trabalhadores, a evolução para um modelo de negociação setorial do salário mínimo e para um regime de flexisegurança, que combine flexibilidade na contratação com maior proteção no desemprego.

A IL quer ainda criar um ambiente mais favorável ao empreendedorismo e à inovação, flexibilizando o acesso às profissões reguladas, garantindo mais liberdade para empreender, apostando na economia do talento e da criatividade e criando uma Linha de Garantia para o Crescimento Empresarial.

“Para a Iniciativa Liberal, mais emprego e melhores salários não se decretam – constroem-se com liberdade, responsabilidade e coragem para mudar. Estamos a perder talento e tempo num sistema que paga mal e sufoca quem quer fazer mais. Merecemos um mercado de trabalho que confie nas pessoas, recompense o esforço e crie oportunidades reais de crescimento”, conclui João Côrte Fernandes.