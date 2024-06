A Iniciativa Liberal, pela voz de Nuno Morna, enviou um comunicado às redações onde reage à estratégia de Miguel Albuquerque, que ontem retirou o programa de Governo, o qual deveria ser votado no dia de hoje.

Para o liberal, esta atitude do governante “abre novas perspetivas e possibilidades”.

“O processo da feitura do programa de governo está reaberto, e com ele surge uma oportunidade única para redefinir o nosso caminho, sempre em prol dos superiores interesses da Madeira e dos madeirenses”, é descrito.

No entender do deputado único da representação parlamentar da Iniciativa Liberal, é hora dialogar verdadeiramente, com “civismo e responsabilidade”.

“Assim, proponho, com base nos mais elevados valores de civismo e responsabilidade, os seguintes passos:

A) Que o PSD proponha uma reunião conjunta com a presença de todos os partidos com assento parlamentar de modo a definir metodologias de diálogo e objetivos a atingir. Só através de uma convergência de esforços, onde cada voz seja ouvida e cada perspetiva considerada, conseguiremos delinear um caminho comum que responda às reais necessidades e aspirações dos madeirenses. A diversidade de opiniões é uma riqueza que deve ser cultivada, não suprimida.

B) Que, de seguida, se iniciem as conversas com toda a frontalidade, honestidade e querer. Devemos abordar estas discussões com coragem e transparência, comprometendo-nos a colocar os interesses dos madeirenses acima de qualquer agenda partidária. Só assim construiremos uma Madeira mais forte e unida, capaz de enfrentar os desafios do presente e do futuro com determinação e esperança.

Apelo, portanto, a todos os atores políticos para que se unam neste esforço comum. A Madeira precisa de cada um de nós, e é na união e na cooperação que encontraremos a força necessária para superar as adversidades e construir um futuro brilhante para todos.

Este é o momento de agir com sabedoria e grandeza. Que possamos estar à altura deste desafio histórico, guiados pelo compromisso de servir a Madeira com integridade e dedicação. Juntos, faremos a diferença”, elabora.