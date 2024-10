A Representação Parlamentar da Iniciativa Liberal na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira (ALRAM) apresentou uma proposta para a criação de um plano desportivo abrangente para o ciclo olímpico 2024-2028. O objetivo deste plano é fornecer aos atletas madeirenses as condições necessárias para competir ao mais alto nível, permitindo-lhes aumentar significativamente a sua representação nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.

“A Região Autónoma da Madeira, com uma história rica no panorama desportivo, tem assistido a um aumento de desempenho dos seus atletas nos últimos anos, mas a presença madeirense em competições olímpicas ainda é limitada. Este projeto, apresentado pela Iniciativa Liberal, visa mudar esse cenário, estabelecendo uma estratégia que contempla a identificação precoce de talentos, a criação de infraestruturas de treino e o apoio financeiro aos atletas de alto rendimento.”

Plano desportivo para 2024-2028

O plano proposto envolve uma abordagem multifacetada, com cinco áreas de intervenção que cobrem todas as etapas da preparação olímpica, desde a deteção de jovens talentos até ao acompanhamento técnico e científico dos atletas. A Representação Parlamentar da Iniciativa Liberal sublinha a necessidade de:

“1. Identificação e Desenvolvimento de Talentos: Implementação de programas que identifiquem jovens promessas do desporto em escolas e clubes locais, complementados com investimentos em centros de formação e academias desportivas regionais.

2. Apoio Técnico e Científico: Parcerias com a Universidade da Madeira para desenvolver programas de treino baseados em metodologias científicas comprovadas. Além disso, será incentivada a contratação de treinadores de elite e especialistas que possam trabalhar diretamente com os atletas.

3. Apoio Financeiro e Logístico: Criação de bolsas de apoio, envolvendo no processo a iniciativa privada, para atletas de alto rendimento, essenciais para cobrir custos de preparação e participação em competições internacionais. O projeto também destaca a importância de investir em infraestruturas desportivas de qualidade e na logística necessária para a participação em eventos de grande dimensão.

4. Promoção e Sensibilização: Campanhas de sensibilização dirigidas à comunidade escolar e ao público em geral para promover a prática desportiva, bem como a organização de competições regionais que fomentem o espírito competitivo e incentivem a descoberta de novos talentos.

5. Acompanhamento e Avaliação: Implementação de um sistema contínuo de monitorização do desempenho dos atletas, com avaliações periódicas para ajustar estratégias e assegurar a eficácia do apoio fornecido.”

Nuno Morna afirma que “o desenvolvimento desportivo da Madeira não pode depender apenas de medidas pontuais. Precisamos de uma estratégia clara e de um plano sustentado para elevar o nível dos nossos atletas a patamares internacionais”, aponta. “Este plano é uma oportunidade para colocarmos a Madeira no mapa olímpico, dando aos nossos atletas as condições que necessitam para competir nos Jogos Olímpicos de 2028 e, em simultâneo, inspirar as futuras gerações de desportistas. Estamos também a abrir portas para a iniciativa privada desempenhar um papel crucial, num esforço conjunto que irá beneficiar toda a região”, acrescentou

Com a implementação deste plano, a IL espera que a Madeira aumente a sua visibilidade no cenário desportivo internacional, mostrando o talento dos seus atletas e o compromisso da região com o desenvolvimento desportivo de longo prazo. Os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 serão uma oportunidade para consolidar este progresso e inspirar a próxima geração de atletas madeirenses.

A Representação Parlamentar da Iniciativa Liberal defende que, “ao investir estrategicamente no desporto, a Madeira não só promove a saúde e o bem-estar da sua população, mas também reforça a sua identidade e prestígio a nível global.”