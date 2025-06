IL: “O que o Governo está a fazer para atrair investimento estrangeiro?

No debate na especialidade do Orçamento Regional para 2025, o deputado único da Iniciativa Liberal, Gonçalo Maia Camelo, pediu detalhes sobre o plano do Governo Regional para atrair investimento estrangeiro e quis saber qual é a opinião que o Governo tem sobre as propostas da IL para dinamizar o Centro Internacional de Negócios da Madeira.

Na resposta, José Manuel Rodrigues afirmou que a SDM - Sociedade de Desenvolvimento da Madeira não depende da Secretária da Economia, mas das Finanças, porém, garantiu que tem havido trabalho para “atrair investimento estrangeiros”, permitindo que em 2024 tivesse subido “8%”, ao contrário do País que foi de pouco mais de 1%.