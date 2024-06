A Iniciativa Liberal terminou a longa reunião bilateral, sendo que regressa à mesa de negociações esta sexta-feira, pelas 11h30.

Nuno Morna (IL) afirmou, à saída, que das cinco propostas apresentadas em caderno de encargos já conseguiram “consensualizar em duas”.

No caso, as propostas referentes à mobilidade área para que seja aplicado o modelo dos estudantes insulares a todos os residentes na RAM e no caso do portal da transparência.

Apesar destas cedências, a posição mantém-se e é a de que voto favorável “nunca”. A IL espera conseguir mais cedências para as propostas de redução de impostos, redução anual da dívida do setor do Estado e, na saúde, com a redução das listas de espera, sempre no pressuposto que de desta força partidária, o Governo pode contar com abstenção.