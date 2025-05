João Côrte Fernandes afirmou, hoje, último dia de campanha eleitoral, que a Iniciativa Liberal é o único partido que apresenta capacidade e vontade reformista. O único partido capaz de colocar Portugal no rumo do crescimento.

O cabeça de lista pelo IL pelo Círculo da Madeiras às legislativas nacionais agendadas para depois de amanhã, domingo, adiantou que “apenas o voto no seu partido pode garantir a execução das reformas necessárias para pôr o país a crescer”.

“No seu Programa Eleitoral, a Iniciativa Liberal apresenta propostas inovadoras para a Saúde, Educação, Habitação e Segurança Social, que pretendem transformar Portugal num país mais moderno, mais sustentável e mais competitivo. Para além do mais, o partido defende um modelo económico com menos impostos, menos Estado e menos burocracia, que permita a Portugal crescer e aproximar-se dos países mais prósperos”, disse.

O candidato acrescentou que “o voto no PS representa um regresso a um passado de má memória, e às políticas que nos levaram a esta situação. O voto no Chega é um voto na instabilidade, no populismo e no extremismo. E o voto no JPP é um voto num partido que nunca teria peso político para influenciar a governação e para fazer vingar as suas propostas.”