A Iniciativa Liberal (IL) lamentou, em comunicado à imprensa, a demolição do antigo Solar do Engenho, no Porto da Cruz, considerando o episódio como “profundamente lamentável” e resultado de uma “irresponsabilidade grave” por parte do Partido Socialista (PS), a seu ver, na proteção do património histórico e cultural do concelho de Machico.

Em comunicado, o partido sublinha que a justificação apresentada pelas autoridades — de que o imóvel não estava classificado — é “inadmissível”, e acusa o executivo socialista de “inação política ao longo dos 12 anos em que liderou os destinos da Câmara Municipal de Machico”.

A IL recorda que o edifício fazia parte do Inventário do Património Imóvel do Concelho de Machico, elaborado em 2005 pela ARCHAIS em colaboração com a autarquia, onde já era identificado como prioritário para salvaguarda e eventual classificação.

Para o partido, a explicação avançada de que o corte de uma árvore inviabilizou a continuação da recuperação do imóvel, conduzindo à sua posterior demolição, “é uma desculpa esfarrapada” que evidencia a falta de seriedade e de planeamento na preservação do património com valor histórico.

A Iniciativa Liberal exige que a Câmara Municipal de Machico torne públicos todos os pareceres externos relacionados com o processo, incluindo o parecer do seu próprio Gabinete Técnico, de forma a assegurar a transparência do licenciamento.