A Iniciativa Liberal (IL) às eleições legislativas da Madeira criticou, hoje, a plataforma SIMplifica do Governo Regional, por considerar que veio “complicar a vida dos madeirenses”, e propôs medidas para a desburocratização dos serviços disponibilizados aos cidadãos.

“Proibir que direções governamentais ou do Estado exijam aos cidadãos documentos e informação que já tenham sobre a sua posse” é uma das propostas da IL, revelou a número três da lista dos liberais às eleições antecipadas de 26 de maio, Alícia Teixeira, no âmbito de uma ação de campanha no centro do Funchal.