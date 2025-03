O cabeça de lista da IL às regionais antecipadas da Madeira, Gonçalo Maia Camelo, reiterou hoje a necessidade de estabilidade política no arquipélago e de os madeirenses elegerem um executivo que consiga apresentar-se na República “de cara lavada”.

“Precisamos de estabilidade e precisamos de credibilidade, precisamos de um Governo que consiga apresentar-se na República de cara lavada, digamos assim, que possa ser respeitado e possa ser ouvido nas suas legítimas reivindicações”, defendeu Gonçalo Maia Camelo, em declarações aos jornalistas no mercado agrícola do Santo da Serra, no concelho de Santa Cruz.

Acompanhado do líder nacional da IL, Rui Rocha, que está desde sexta-feira na Madeira para participar na campanha eleitoral para as regionais antecipadas de dia 23, Gonçalo Maia Camelo alertou ainda para um tema que, em seu entender, tem sido pouco discutido e é uma das prioridades do partido: “o reforço da autonomia, da autonomia da Madeira e da autonomia regional”.

“Este clima de instabilidade e de falta de credibilidade dos sucessivos governos regionais tem minado a autonomia, tem bloqueado a autonomia”, alertou.

Por isso, acrescentou, “a necessidade de estabilidade e de credibilizar o Governo Regional será um fator essencial para reforçar a autonomia”.

Acabar a revisão da Lei das Finanças Regionais, “estabilizar o centro internacional de negócios da Madeira” e reforçar os poderes tributários da Região Autónoma da Madeira foram outras das ideias defendidas pelo candidato da IL.

A IL, que tem um deputado na Assembleia Legislativa da Madeira desde as eleições regionais de 2023 e aponta como objetivo aumentar a representação parlamentar, já disse estar disponível para viabilizar uma alternativa ao Governo social-democrata de Miguel Albuquerque.