IL acusa Governos PS e PSD/CDS de “brincar” com a mobilidade dos madeirenses

A Iniciativa Liberal Madeira, em comunicado, relembra que passaram 1.596 dias desde a publicação da Lei n.º 105/2019, de 6 de setembro, que estabelece que os madeirenses não adiantam o valor total das viagens aéreas, apenas pagando o valor que lhes compete. “No entanto, os Governos do PS e do PSD/CDS meteram esta lei na gaveta, suspendendo a respetiva aplicabilidade”, acusa.

Para além do mais, “os Governos de Miguel Albuquerque não cumpriram a promessa de obrigar o Governo da República a aplicar o regime da Lei n.º 105/2019, nem estenderam o regime do estudante insular a todos os Madeirenses, tal como proposto pela IL Madeira”, adianta Gonçalo Maia Camelo, coordenador da Iniciativa Liberal Madeira.

Entretanto, conforme recorda o partido, o Governo da República anunciou uma plataforma eletrónica destinada a agilizar os reembolsos aos passageiros, que, “alegadamente, irá ver a luz do dia algures este ano”. “Ao mesmo tempo, os preços das viagens continuam demasiadamente altos e não foram implementadas quaisquer medidas que promovam a respetiva redução”, aponta.

“Andam a brincar com a mobilidade dos madeirenses e com a Autonomia da Madeira. Pela nossa parte, não desistiremos de as defender.”, conclui Gonçalo Maia Camelo.