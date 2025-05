Trata-se de um evento realizado em parceria com a Câmara Municipal do Funchal que dá continuidade ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido na Região.

A secção da Madeira da Associação Nacional de Professores vai promover a II Edição do Ciclo de Conferências ‘Funchal Educação’. A iniciativa será subordinada ao tema ‘Inteligência Artificial na Escola’ e decorre a 14 de junho no Funchal.

A última iniciativa decorreu em fevereiro e contou com mais de 180 docentes, sendo que a Associação Nacional de Professores vem agora, com um novo encontro focado numa temática particularmente relevante no atual contexto educativo.

Luís Varela e Marco Bento serão oradores.

As inscrições para a conferência já se encontram abertas e ultrapassaram, até ao momento, as 100 participações — número que a organização acredita que poderá superar os 200, conforme espera a associação em causa.