Na sequência da notícia publicada hoje pelo JM, online, intitulada ‘Turistas utilizam zonas de lazer nas serras para acampar’, o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) esclarece, em comunicado, que o Corpo de Polícia Florestal mantém uma “vigilância ativa e contínua nas áreas sob sua gestão, atuando prontamente sempre que são detetadas situações de campismo em locais não autorizados ou sem o devido licenciamento”.

Relativamente à zona identificada na fotografia divulgada pelo JM, o Instituto esclareceu que “se trata de uma área de lazer localizada no Chão da Ribeira, fora do perímetro florestal das Serras do Fanal e que não está sob gestão direta do IFCN”.

“Nas áreas florestais sob gestão do IFCN, quando nestas circunstâncias, os agentes da Polícia Florestal identificam os campistas e informam-nos da obrigatoriedade de abandonar o local de imediato, assegurando que este fique devidamente limpo. A fiscalização tem ocorrido em diversos pontos da ilha da Madeira, incluindo áreas onde se registaram práticas semelhantes à descrita na referida notícia”, garante o instituto,

Na mesma nota, o presidente do IFCN, Manuel Filipe, sublinhou a importância do cumprimento das regras para garantir a preservação dos espaços naturais. “O campismo fora das zonas autorizadas compromete a integridade ambiental de áreas sensíveis, aumenta o risco de incêndio e contribui para a degradação dos ecossistemas. Por isso, o nosso Corpo de Polícia Florestal está empenhado em fiscalizar e atuar sempre que necessário, garantindo que a utilização do território se faça de forma responsável e sustentável”, afirmou.

O responsável apelou, ainda, à colaboração da população. “Solicitamos a todos que, ao detetarem situações de campismo irregular em áreas florestais, comuniquem de imediato ao IFCN ou diretamente ao Corpo de Polícia Florestal. A vigilância comunitária é um instrumento essencial para a proteção do nosso património natural”, reforçou Manuel Filipe.

O IFCN recorda que, atualmente, existem 20 zonas de campismo devidamente identificadas e regulamentadas em áreas sob sua gestão, todas com capacidade de carga definida. Os pedidos para acampar podem ser realizados de forma eletrónica, através do portal Simplifica do Governo Regional da Madeira.

“Reforçamos que a prática do campismo deve respeitar as normas em vigor e ocorrer exclusivamente nas zonas autorizadas, garantindo, assim, a segurança dos utilizadores e a conservação das nossas florestas”, concluiu Manuel Filipe.