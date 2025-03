Hoje, dia 21 de março assinala-se o Dia Internacional das Florestas, uma data que pretende chamar a atenção da sociedade para a importância destes ecossistemas e a necessidade de preservação dos mesmos.

Todos os anos, o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza desenvolve ao longo de alguns dias, um programa comemorativo com um conjunto de atividades alusivas à data e dirigidas à comunidade escolar. No entanto, dado o estado do tempo ocorrido durante esta semana, as atividades foram reagendadas para a próxima, mais especificamente para os dias 26 e 27, e serão dinamizadas no Parque Florestal do Ribeiro Frio através de um circuito lúdico-pedagógico que envolverá crianças, jovens, professores e várias equipas do IFCN, homenageando e dando a conhecer a Laurissilva da Madeira que é Património da Humanidade há 25 anos.

Assim, e de forma a registar o dia, os diversos colaboradores do IFCN, desde os jardineiros, assistentes operacionais, assistentes técnicos, técnicos superiores, estagiários, Vigilantes da Natureza, Sapadores Florestais, Polícias Florestais e os elementos do Conselho Diretivo, juntaram-se e durante a manhã, de forma simbólica, plantaram algumas dezenas de plantas, com exemplares de faia-das-ilhas, loureiro, til e pau-branco numa área do Montado do Pereiro.