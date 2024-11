IASAÚDE regista mais 1.300 beneficiários de programas de saúde no segundo trimestre de 2024

O IASAÚDE assinala, em comunicado, o registo de mais de 1.300 utentes do SRS-Madeira e dos subsistemas de saúde (ADSE, SAD-PSP, SAD-GNR e SAD-ADM) que beneficiaram dos cinco programas de saúde existentes atualmente.

Dois destes programas destinam-se às mulheres e aos recém-nascidos. Numa primeira fase, o ‘Programa para a Promoção de uma Gestação Saudável’ possibilita o reembolso total das despesas relacionadas com a aquisição de suplementos a mulheres em fase de preconceção, gravidez e amamentação. Após o nascimento do bebé, o Cartão ‘Kit Bebé’ assegura a comparticipação de produtos de saúde e bem-estar, medicamentos de uso pediátrico e vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação, mediante um plafond de 600 euros, a ser utilizado no prazo de um ano.

Os idosos, adianta a mesma fonte, são também contemplados neste tipo de programas, designadamente através do ‘+Visão Seniores’, que atribui uma comparticipação imediata no valor de 150€ na aquisição de óculos graduados, nas óticas aderentes. Esta medida é igualmente dirigida às crianças e jovens, com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos, através do ‘+Visão Crianças e Jovens’.

Já as crianças e jovens entre os 10 e os 16 anos (inclusive) podem beneficiar do Programa ‘+Sorriso’, que permite um acesso igualitário aos cuidados ortodônticos, através da comparticipação imediata para a colocação de aparelhos fixos e/ou removíveis e nas consultas de avaliação e de controlo.

As condições dos programas de saúde podem ser consultadas no site institucional do IASAÚDE, IP-RAM, disponível em iasaude.pt.

De acordo com o comunicado, o número de beneficiários alcançados resulta de um reforço do compromisso do Governo Regional na promoção da saúde e bem-estar da população, com a implementação de programas voltados para as diferentes faixas etárias.