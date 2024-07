Bom dia!

- Entre as 8h00 e as 13h00, na Casa do Povo do Jardim da Serra, vai acontecer as eleições para os órgãos sociais da referida instituição.

- Prossegue, no 3.º piso do Mercado dos Lavradores, a 9.ª edição do Summer Market, das 9h00 às 18h00, com o objetivo de fomentar o comércio e a economia local. De referir que marcam presença 19 marcas.

- Pelas 10h00, na sala do hemiciclo da Assembleia Legislativa da Madeira, tem lugar a reunião da 10.ª Comissão Eventual para a Consolidação e Aprofundamento da Autonomia e Reforma do Sistema Político.

- Às 10h00, no salão nobre da Câmara Municipal de Santa Cruz, decorre a apresentação da Aceleradora de Comércio Digital da Região Autónoma da Madeira – Melhor Comércio na Madeira, pela ACIF – Câmara de Comércio e Indústria da Madeira.

- No segundo dia da Semana do Mar do Porto Moniz, o palco é do humorista Herman José, a quem se junta a Orquestra de Jazz do Funchal. Este espetáculo é para assistir a partir das 22h30.