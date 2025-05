A Maternidade do Hospital Particular da Madeira atingiu o marco dos mil nascimentos, no passado dia 21 de abril.

O milésimo nascimento foi assinalado com a plantação de igual número de árvores no Parque Ecológico do Funchal.

“Por meio deste gesto, o Hospital Particular da Madeira assume este compromisso contínuo para com cada uma destas crianças – a geração vindoura, reforçando o seu papel na responsabilidade ambiental, por um futuro mais sustentável”, refere a entidade, em comunicado.

Nesta iniciativa, estiveram presentes colaboradores do Grupo HPA Saúde Madeira, bem como mães, pais, bebés e crianças.

“O Hospital Particular da Madeira assegura um acompanhamento de excelência, próximo e humanizado, na área da Maternidade, durante todo o percurso, desde a gravidez até ao pós-parto”, remata a instituição hospitalar.