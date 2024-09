Inaugura na próxima segunda-feira, dia 9 de setembro, às 17h30, o Hospital da Luz Clínica da Carreira.

De acordo com nota de imprensa da Comissão Executiva da Luz Saúde, a cerimónia decorre nas instalações desta nova unidade da Luz Saúde na Madeira, situada Rua Câmara Pestana, n.º 24, Funchal.

A inauguração conta com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e a presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, além da Comissão Executiva da Luz Saúde.