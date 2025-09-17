Homem assistido após doença súbita na via pública

Um homem, com cerca de 30 anos, foi ao início da tarde desta quarta-feira assistido de urgência pela equipa da Cruz Vermelha Portuguesa, na zona da Ajuda, no Funchal, após ter sofrido uma doença súbita em plena via pública.

Segundo uma testemunha, o indivíduo chegou a desmaiar, situação que gerou algum aparato entre transeuntes e comerciantes. Antes da chegada dos meios de socorro, o homem foi assistido por funcionários de uma farmácia próxima, que prestaram os primeiros cuidados.

Após estabilizado pela equipa de emergência, a vítima foi transportada de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deu entrada no serviço de urgência e ficou internado para observação e tratamento.