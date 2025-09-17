Homem assistido após doença súbita na via pública

Um homem, com cerca de 30 anos, foi ao início da tarde desta quarta-feira assistido de urgência pela equipa da Cruz Vermelha Portuguesa, na zona da Ajuda, no Funchal, após ter sofrido uma doença súbita em plena via pública.
Segundo uma testemunha, o indivíduo chegou a desmaiar, situação que gerou algum aparato entre transeuntes e comerciantes. Antes da chegada dos meios de socorro, o homem foi assistido por funcionários de uma farmácia próxima, que prestaram os primeiros cuidados.
Após estabilizado pela equipa de emergência, a vítima foi transportada de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deu entrada no serviço de urgência e ficou internado para observação e tratamento.
No nosso dia-a-dia manifestamos a nossa esperança de futuro, com recurso a esta construção gramatical (Quem me dera), recorrendo ao mais-que-perfeito do...
Escrevo todos os anos por volta desta altura sobre o 11 de Setembro 2001, pois nunca nos poderemos esquecer do que se passou naquele dia.
O que ocorreu...
Recordo esta advertência dos tempos da faculdade. É uma frase que nos acompanha como quem abre uma janela: o gosto não nasce inato nem absoluto, é matéria...
A economia de uma região enriquece-se graças à diversidade das suas áreas de atuação, e um dos motores mais potentes, tanto a nível económico como social,...
Não se tratando de um prédio que ainda goze do prazo de alguma garantia de obra, a obrigação de eliminação das patologias existentes nas partes comuns...
Quando estava na “política activa”, dava uma importância tal à Câmara Municipal do Funchal que, em conversa corrente, considerava-A como “um segundo Governo...
Um pouco dramático, talvez. Mas para mim é o fim de mais uma etapa. Existiram semanas que me deram muito prazer escrever. Outras que tive de colocar o...
AQUINTRODIA
Faz parte do vocabulário madeirense. Não será mais do que: aqui há dias, aqui outro dia, faz agora uns dias......
No passado dia 4 de setembro assinalou-se o Dia do Psicólogo em Portugal. Uma data simbólica, mas sobretudo uma oportunidade para refletir sobre o papel...
Como acontece todos os anos por esta altura, a Presidente da Comissão Europeia proferiu o seu discurso sobre o Estado da União, ocasião aproveitada para...
MELA- nome artístico de Mariana Gonçalves- foi a 10ª convidada do Madeira Soundscape
O calendário não podia ser mais emocionante: logo à 4.ª jornada da liga portuguesa, o Sporting recebe o FC Porto em Alvalade, este sábado, dia 30 de agosto, às 20h30. Duas equipas invictas,...
Jorge Carvalho apresentou esta tarde, em Santa Luzia, os compromissos para a freguesia, entre os quais falou de medidas estruturantes não só para esta...
O Ministro da Educação afirmou hoje que a taxa de execução do Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior se situa nos 25%, sublinhando que até...
A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, advertiu hoje a Rússia e a Bielorrússia de que se manterá “atenta a quaisquer potenciais ameaças...
Cláudia Perestrelo percorreu, na entrevista, todas as freguesias de Santana, destacando as medidas que considera prioritárias para cada localidade.
São...
Ghazi Hamad, um dos principais líderes do Hamas, reapareceu hoje, tornando-se o primeiro alto responsável do movimento islamita a surgir desde o ataque...
A candidata Cláudia Perestrelo sublinhou a importância de reforçar a aposta na agricultura, defendendo a criação de programas que assegurem a limpeza de...
A Nova Direita lançou, esta tarde, um repto a Celso Bettencourt, atual presidente da Junta de Freguesia de Câmara de Lobos e candidato pelo PSD à Câmara...
A candidata do PSD à Câmara Municipal de Santana, Cláudia Perestrelo, afirmou que, caso seja eleita, mudaria de imediato a forma de funcionamento da Autarquia,...
O ‘número dois’ da administração do Kremlin, Dmitri Kozak, demitiu-se do cargo depois de meios de comunicação ocidentais terem divulgado a sua oposição...
O candidato do CDS às autárquicas em Santana, Dinarte Fernandes, optou por não participar no Debate JM que está a ser realizado nos estúdios do Canal NaMinhaTerra,...