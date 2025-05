Bom dia!

- A partir das 9h00, no auditório do Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, tem lugar seminário ‘Envelhecimento Ativo e Longevidade – Boas Práticas na RAM’, promovido pelo Centro Social e Paroquial de Santa Cecília, no âmbito das comemorações dos seus 30 anos.

- Às 9h30, na sala de conferências da Escola Secundária de Jaime Moniz, realiza-se a sessão de abertura do Encontro Regional de Clubes Europeus (ERCE).

- No auditório da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes, a partir das 9h30, o segundo dia das ‘II Jornadas Técnico – Pedagógicas: Inclusão em foco: desafios e práticas em contexto escolar’.

- A 10.ª edição do ‘Monte em Flor’ tem o seu desfile marcado para as 10h30, entre o Largo das Babosas e o Largo da Fonte. Às 11h00, tem início a colocação das flores no mural.

- Pelas 10h30, na Universidade da Madeira (Campus da Penteada, Sala do Senado), ocorre a conferência ‘A New Science is Born – Early Childhood Neuropedagogy’.

- O salão nobre da Câmara Municipal do Funchal acolhe, às 11h00, a sessão de entrega de 27 projetos de apoio a famílias de várias freguesias do Funchal.

- Pelas 11h30, o secretário regional da Agricultura e Pescas visita o Miradouro da Beira da Fajã Escura, no Curral das Freiras.

- No Hotel Vidamar, às 12h30, decorre a sessão de abertura as 35ª Jornadas de Medicina Geral e Familiar da Madeira e continente, organizadas pelo SESARAM.

- A partir das 14h30, as comemorações do 17.º aniversário do Centro de Convívio de São Roque do Faial, na Casa do Povo.

- Às 14h30, a reabertura do Museu A Cidade do Açúcar-Praça Colombo.

- Às 15h00 e às 20h00, no palco do Teatro Municipal Baltazar Dias, pode assistir à comédia ‘Jantar para um’, pelo Teatro Feiticeiro do Norte.

- No auditório da Secção Regional da Madeira da Ordem dos Enfermeiros decorre, das 16h00 às 17h30, uma conferência com o tema ‘A Cultura de Valores na Construção de Vínculos Intergeracionais’.

- Pelas 16h00, no salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, o encerramento da tertúlia ‘A construção da Cidadania: Vozes de ontem, de hoje e de amanhã’, no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Cidadania.

- A inauguração da exposição de pintura ‘Canções da Água’, da artista polaca Monika Martini-Madej, está agendada para as 17h00, na Biblioteca Municipal de São Vicente.